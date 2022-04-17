خبر | مذكرة لديوان المحاسبة خلال اعداد تقرير 2021 الذي لم يصدره شكشك بعد تتناول مصروفات التنمية : بلغت حتى نوفمبر الماضي 10.4 مليار دينار منها 3.6 للمنطقة الغربية 2.6 للشرقية و 1 للوسطى و 632 للجنوبية 2.57 مناطق متفرقة .. وهذه أبرز المخالفات والملاحظات . #ليبيا #المرصد
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