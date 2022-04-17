نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد(2022/04/17)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط إلى قوي على الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج ويكون غربي إلى شرش على ساحل الجبل الأخضر تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل اليوم إلى (3.50) متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة كلياً بالسحب تتكاثر صباح الغد مع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الساحل .

• الريح شرش ســـرعته تتراوح اليوم ما بين (10 – 20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

االساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء مغطاة كلياً بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر.

•الريح غربي إلى شرش سـرعته تتراوح ما بين (05-25) عقدة ويصل (30) عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50– 2.75) متر ويصل إلى (3.50) متر على ساحل درنة.

•البحر قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذا اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة تكون متوسطة على ساحل الجبل الأخضر بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.