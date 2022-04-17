صور.. ازدحام كبيرة للسيارات والعائلات بعد إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي مع #تونس بشكل مفاجئ من الجانب الليبي دون توضيح الاسباب للمواطنين. #ليبيا #المرصد