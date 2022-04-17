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صور.. ازدحام كبيرة للسيارات والعائلات بعد إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي مع #تونس

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور.. ازدحام كبيرة للسيارات والعائلات بعد إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي مع #تونس بشكل مفاجئ من الجانب الليبي دون توضيح الاسباب للمواطنين. #ليبيا #المرصد



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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