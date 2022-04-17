صور.. ازدحام كبيرة للسيارات والعائلات بعد إغلاق معبر رأس اجدير الحدودي مع #تونس بشكل مفاجئ من الجانب الليبي دون توضيح الاسباب للمواطنين. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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