حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من تبعات الإغلا

حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من تبعات الإغلاقات التي طالت بعض الحقول والموانئ النفطية، مشيرة إلى أن آثارها السلبية ستلحق الضرر مباشر بالحياة المعيشية لليبيين.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن الإقفالات وخفض الإنتاج قسراً سيمنع البلاد من تحقيق عائدات، كما سيُفوّت فرصاً ربحية كبيرة تزامناً مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط لمستويات غير مسبوقة.

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