كشف الفنان الليبي حميد الشاعري، أنه طلب مبلغ مليون دولار أمريكي لتقديم أغنية وطن

كشف الفنان الليبي حميد الشاعري، أنه طلب مبلغ مليون دولار أمريكي لتقديم أغنية وطنية خاصة بالانتخابات الرئاسية في ليبيا ، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “العرافة” عبر فضائية “المحور” المصرية و أوضح الشاعري أنه طلب هذا المبلغ لإعداد هذا العمل الغنائي والتجهيز له ولجلب المشاركين في العمل والصرف عليهم لمدة لا تقل عن شهرين.

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