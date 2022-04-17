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كشف الفنان الليبي حميد الشاعري، أنه طلب مبلغ مليون دولار أمريكي لتقديم أغنية وطن

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشف الفنان الليبي حميد الشاعري، أنه طلب مبلغ مليون دولار أمريكي لتقديم أغنية وطنية خاصة بالانتخابات الرئاسية في ليبيا ، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “العرافة” عبر فضائية “المحور” المصرية و أوضح الشاعري أنه طلب هذا المبلغ لإعداد هذا العمل الغنائي والتجهيز له ولجلب المشاركين في العمل والصرف عليهم لمدة لا تقل عن شهرين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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