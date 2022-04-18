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متطوعون ليبيون يقومون بصنع أغلفه جديدة لمصاحف قديمة في #طرابلس

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

متطوعون ليبيون يقومون بصنع أغلفه جديدة لمصاحف قديمة في #طرابلس





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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