المركز الوطني للأرصاد الجوية: تبقى الأجواء باردة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال، وتتكاثر السحب من حين لأخر اليوم وهذه الليلة على بعض مناطق الشمال مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل على الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

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