بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات، حطت اليوم الاثنين، بمطار بنينا الدولي طائرة الخ

بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات، حطت اليوم الاثنين، بمطار بنينا الدولي طائرة الخطوط المصرية والقادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وبذلك تبدأ بتسيير رحلاتها بشكل رسمي بين مطاري بنغازي والقاهرة. وبحسب ما أعلنته شركة مصر للطيران، فإنه من المقرر أن تسير الشركة رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.

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