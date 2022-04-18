خبر | الخطوط المصرية تباشر رحلاتها بين #القاهرة و #بنغازي ابتداء من اليوم برحلة يومية مع عروض على الترانزيت منها عرض إلى #دبي عبر القاهرة ينطلق منذ يوم 25 أبريل الجاري فيما غادرت رحلة اليوم بفوج من المعتمرين عبر الترانزيت الى #جدة. #ليبيا #المرصد