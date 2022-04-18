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خبر | الخطوط المصرية تباشر رحلاتها بين #القاهرة و #بنغازي ابتداء من اليوم برحلة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الخطوط المصرية تباشر رحلاتها بين #القاهرة و #بنغازي ابتداء من اليوم برحلة يومية مع عروض على الترانزيت منها عرض إلى #دبي عبر القاهرة ينطلق منذ يوم 25 أبريل الجاري فيما غادرت رحلة اليوم بفوج من المعتمرين عبر الترانزيت الى #جدة. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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