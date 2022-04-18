جدد الأمين العام للجامعة العربية ،أحمد أبو الغيط ،التأكيد على دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين ،بما يفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية.

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