أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،حالة القوة القاهرة ،على حقل الشرارة النفطي رغم أن خ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،حالة القوة القاهرة ،على حقل الشرارة النفطي رغم أن خام الشرارة هو المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية والتي تغذي بدروها السوق المحلي بالمحروقات ،مشيرة أن مجموعة من الأفراد مارسوا ضغوطا على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي الأمر الذي اضطرهم إلى الإيقاف تدريجي للإنتاج مما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

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