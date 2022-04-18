أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زي

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، خلال لقاء الإثنين، جمعه بمجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية؛ أن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، يدركان بأن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي، مشدداً على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين.

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