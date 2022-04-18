أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال لقاء اليوم الاثنين، جمعه برئيس حكومة ال

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال لقاء اليوم الاثنين، جمعه برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بالعاصمة الجزائرية؛ دعمه الكامل لحكومة الوحدة ، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

كما أكد الدبيبة استعداد حكومته لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا للمراحل الانتقالية.

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