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أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة الجزائرية – نش

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة الجزائرية

– نشكر الجزائر حكومة وشعبا ورئاسة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ونهنئهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

– تناولت مع الرئيس الجزائري العديد من الملفات والتي كان أهمها إجراء الانتخابات القادمة في ليبيا.

– قدمنا تصور الحكومة لانهاء المراحل الانتقالية والانتقال بليبيا لمراحلة الاستقرار ، وتحقيق رغبة الشعب الليبي.

– تطرقنا إلى الدور الجزائري المهم في دعم الانتخابات في ليبيا وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن.

– تطرقنا إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالي النفط والغاز.

– الحكومة ستقوم باتخاذ خطوات رادعة تجاه العبث الحاصل في ثروات الشعب الليبي.

– تطرقنا إلى إمكانية عقد مؤتمر على مستوى وزراء خارجية الدول المنخرطة في الشأن الليبي لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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