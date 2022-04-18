أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة الجزائرية – نش

أبرز ماجاء في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة الجزائرية

– نشكر الجزائر حكومة وشعبا ورئاسة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ونهنئهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

– تناولت مع الرئيس الجزائري العديد من الملفات والتي كان أهمها إجراء الانتخابات القادمة في ليبيا.

– قدمنا تصور الحكومة لانهاء المراحل الانتقالية والانتقال بليبيا لمراحلة الاستقرار ، وتحقيق رغبة الشعب الليبي.

– تطرقنا إلى الدور الجزائري المهم في دعم الانتخابات في ليبيا وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن.

– تطرقنا إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالي النفط والغاز.

– الحكومة ستقوم باتخاذ خطوات رادعة تجاه العبث الحاصل في ثروات الشعب الليبي.

– تطرقنا إلى إمكانية عقد مؤتمر على مستوى وزراء خارجية الدول المنخرطة في الشأن الليبي لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا