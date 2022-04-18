صرح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق محسن الدريجة ” أن بيع النفط والاحتفاظ بأمواله في حساب المؤسسة الوطنية للنفط كان هو الخيار الأقل ضرر من إقفال النفط، ولكن ضغوطات على المؤسسة وإغرائها بميزانية ضخمة جعلتها تسلم ما كان في حساباتها”. مضيفا أنه في ظل أسعار النفط الحالية إغلاق النفط لن يقبل دولياً، وكذلك استمرار تحويل أموال النفط لحساب الحكومة.

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