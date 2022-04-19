تسلمت الإدارة العامة لأمن السواحل، زورقين من أصل ستة زوارق مجهزة بأحدث التقنيات مقدمة من الجانب الايطالي، في إطار تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ مدير الإدارة العامة لأمن السواحل والمحلق الأمني الإيطالي.

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