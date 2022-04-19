قال عضو مجلس النواب ،عبد السلام نصية ،إن الحديث كثر هذه الأيام من بعض السفراء وا

قال عضو مجلس النواب ،عبد السلام نصية ،إن الحديث كثر هذه الأيام من بعض السفراء والمسؤولين الدوليين حول استقلال المصرف المركزي ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، وضرورة حمايتها من التجاذبات السياسية، مشيرًا إلى أن هناك من ذهب بعيداً للتفكير في آلية إنفاق بديلة عن القوانين واللوائح الليبية ،معتبرا أن ذلك ما هو إلا تكريس لاستمرار الفوضى والتدخل الخارجي وإهدار للموارد.

#الحدث_الليبي