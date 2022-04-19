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أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، خلال لقاء اليوم الثلاثاء، جمعه بسفيرة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، خلال لقاء اليوم الثلاثاء، جمعه بسفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى ليبيا، كارولين هورندل، أنه لا خيار أمام حكومته غير الانتخابات وتسليم الأمانة للشعب.
وأضاف المكتب الإعلامي للدبيبة عبر فيسبوك، أن لقاء الدبيبة والسفيرة البريطانية، خصص لمتابعة التعاون الليبي البريطاني في المجالات كافة، وكذلك الوضع السياسي الليبي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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