أعلن مكتب النائب العام عن فتح تحقيق في وقائع تزوير بعقد بيع أنابيب حفر الآبار ال

أعلن مكتب النائب العام عن فتح تحقيق في وقائع تزوير بعقد بيع أنابيب حفر الآبار النفطية، ومستندات وفواتير مزورة تقدر بثلاثة عشر مليون دولار أمريكي، وذلك بعد محاولة تهريب 10684 أنبوبا مخصصا لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري.

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