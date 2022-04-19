أبرز ماجاء في كلمة الدبيبة في الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء : – ليبيا بي

أبرز ماجاء في كلمة الدبيبة في الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء :
– ليبيا بين تيارين ، تيار يريد إجراء الانتخابات واجراءها في أسرع وقت ممكن ، وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتي يستمر في السلطة.
– تيار يريد البناء والتطوير عودة عجلة الحياة لكل مناحي الدولة ، وتيار أخر متورط في الحروب والانقسامات والصرعات واستمرار الأزمة التي تسبب فيها ، من شهداء وضحايا خلال السنوات العشر الماضية.
– ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية.
– محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة ماهو الا قفزة على الحقيقة التي تقول مانبى باطل فهو باطل.
– حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.
– ندين بشدة الاعتداء على المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره، فهو تكرار لعمل إجرامي لا يقبله به كل أبناء الشعب الليبي.
– هذه الواقعة ستؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية، وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج، وتعطل لنفقة الطلبة الدارسين بالخارج.
– ان وراء هذا الفعل الإجرامي هم نفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وإفشال الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا تصدير النفط.
– نطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء ووجهنا تعليماتنا للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع هذه الأزمة.
– إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا.
– ميزانية التنمية في ليبيا معطلة منذ 4 أشهر بإجراءات تعسفية غير قانونية.
– المشروعات المستمرة الآن بمختلف المدن الليبية يتم تمويلها بمخصصات السنة الماضية.
– اخاطب كل المعرقلين للحياة في ليبيا بان يتخلوا عن المناكفة والصرعات التي يربون افتعالها من جديد .
– انوه بانني ساتوجه بحديث خاص للشعب الليبي خلال الايام القادم عن الانتخابات والمسائل التي تعرقل هذه الانتخابات
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
أضف تعليقـك