أبرز ماجاء في كلمة الدبيبة في الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء : – ليبيا بي

أبرز ماجاء في كلمة الدبيبة في الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء :

– ليبيا بين تيارين ، تيار يريد إجراء الانتخابات واجراءها في أسرع وقت ممكن ، وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتي يستمر في السلطة.

– تيار يريد البناء والتطوير عودة عجلة الحياة لكل مناحي الدولة ، وتيار أخر متورط في الحروب والانقسامات والصرعات واستمرار الأزمة التي تسبب فيها ، من شهداء وضحايا خلال السنوات العشر الماضية.

– ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية.

– محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة ماهو الا قفزة على الحقيقة التي تقول مانبى باطل فهو باطل.

– حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.

– ندين بشدة الاعتداء على المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره، فهو تكرار لعمل إجرامي لا يقبله به كل أبناء الشعب الليبي.

– هذه الواقعة ستؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية، وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج، وتعطل لنفقة الطلبة الدارسين بالخارج.

– ان وراء هذا الفعل الإجرامي هم نفسهم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وإفشال الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا تصدير النفط.

– نطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء ووجهنا تعليماتنا للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع هذه الأزمة.

– إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا.

– ميزانية التنمية في ليبيا معطلة منذ 4 أشهر بإجراءات تعسفية غير قانونية.

– المشروعات المستمرة الآن بمختلف المدن الليبية يتم تمويلها بمخصصات السنة الماضية.

– اخاطب كل المعرقلين للحياة في ليبيا بان يتخلوا عن المناكفة والصرعات التي يربون افتعالها من جديد .

– انوه بانني ساتوجه بحديث خاص للشعب الليبي خلال الايام القادم عن الانتخابات والمسائل التي تعرقل هذه الانتخابات

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