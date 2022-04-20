تدقيق #المرصد : تصريح منسوب للمسماري عن #ليبيا والنفط .. فما صحته ؟ التصريح | ا

تدقيق #المرصد : تصريح منسوب للمسماري عن #ليبيا والنفط .. فما صحته ؟ 👇🏻

التصريح | المشير حفتر يطلب من #الإمارات ضخ مليون برميل نفط يومي تعويضًا لحصة #ليبيا . صحة التصريح ❌ : كاذب مصدر التصريح 🔍 : صفحة مزورة ضمن مجموعة اكد المسماري تبعيتها لصفحات وليد اللافي . الخبر الصحيح ✅ :عرض المزيد الصفحة الرسمية للمسماري بها 719 ألف متابع واسمها مختلف ، ولم يرد بها التصريح المنشور بالصفحة المزورة . #ليبيا #AlmarsadCheck