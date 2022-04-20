التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح شلوق إلى قبلي نشط إلى قوي على الساحل الغربي تتراوح سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.
————————————————————————–
بداية الصلاحية:
يوم الأربعاء 2022/04/20 الساعة 20:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الخميس 2022/04/21 الساعة 20:00 محلي
————————————————————————–
شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين: ريح شلوق إلى قبلي نشط إلى قوي على الساحل الغربي تتراوح
التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
أضف تعليقـك