التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح شلوق إلى قبلي نشط إلى قوي على الساحل الغربي تتراوح سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) متر.

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بداية الصلاحية:

يوم الأربعاء 2022/04/20 الساعة 20:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الخميس 2022/04/21 الساعة 20:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية