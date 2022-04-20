أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ،خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء ، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد ريزدون زينينغا ، ومستشارة الامين العام في ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز ، وعدد من أعضاء البعثة ،ان الانتخابات هدف حقيقي لحكومة الوحدة الوطنية ونعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية .

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