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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ،خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء ،

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ،خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء ، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد ريزدون زينينغا ، ومستشارة الامين العام في ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز ، وعدد من أعضاء البعثة ،ان الانتخابات هدف حقيقي لحكومة الوحدة الوطنية ونعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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