عاجل > فريق مراجع العمامي رئيس 5 القيادة العامة لـ #المرصد : في الوقت الذي كنا نستعد للترحيب بما جاء في اجتماع البعثة مع زملائنا في #طرابلس أمس تفاجأنا بظهور الدبيبة بالتزامن مهددًا بالحرب .

العمامي : ندعو زملائنا في طرابلس لتوضيح موقفهم من تهديدات الدبيبة وعدم ادانته هجوم داعش الارهابي في أم الارانب .

العمامي : اجتماع البعثة مع زملائنا كان لحل الخلاف وتسوية النقاط العالقة التي عرقلت عمل اللجنة مجتمعة لكن هناك من لا يعجبه ذلك .

العمامي : بات واضحًا للجميع في الداخل والخارج أن الدبيبة لازال يصر على التصعيد و نسف أي جهود لـ5+5 في السابق والحاضر والمستقبل .

العمامي : نثمن أي جهد لمحاربة فلول الإرهاب في كل أنحاء ليبيا بما فيه جهود جنود القوات المسلحة التي تتعرض للهجمات والتجويع .

العمامي : لازلنا على موقفنا بضرورة تطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار كاملة دون استثناء وعلى رأسها جلاء كل القوى الاجنبية والمرتزقة . #ليبيا