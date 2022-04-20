هددت نقابة الأطباء بتصعيد موقفها بعد أن أخلت حكومة الوحدة الوطنية بوعودها لها ، و قالت النقابة أنها على تواصل مباشر مع مع وزير الصحة بحكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل ووعد بتنفيذ طلبات أطباء ليبيا فور استلام الحكومة مهامها من طرابلس

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