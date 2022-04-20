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هددت نقابة الأطباء بتصعيد موقفها بعد أن أخلت حكومة الوحدة الوطنية بوعودها لها ،

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

هددت نقابة الأطباء بتصعيد موقفها بعد أن أخلت حكومة الوحدة الوطنية بوعودها لها ، و قالت النقابة أنها على تواصل مباشر مع مع وزير الصحة بحكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل ووعد بتنفيذ طلبات أطباء ليبيا فور استلام الحكومة مهامها من طرابلس
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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