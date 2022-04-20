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صور | عناصر الرقابة على الأغذية والامن الداخلي تداهم حلواني ” السلطان ” في #سبها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عناصر الرقابة على الأغذية والامن الداخلي تداهم حلواني ” السلطان ” في #سبها والمفاجأة : أنابيب مجاري تستخدم كقوالب لصنع الحلويات والمرطبات ! #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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