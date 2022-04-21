قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا ،اليوم الخميس ،إننا “نطلق من اليوم عهد جديد يتحد في

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا ،اليوم الخميس ،إننا “نطلق من اليوم عهد جديد يتحد فيه كل الليبيين للإصلاح والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والخدمات دون تمييز سواء بسواء” ،وأضاف، “ليبيا ليست غنيمة كي يستولى عليها شخص بعينه أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين”. وتابع، “عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة ليبية وطنية وشرعية وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا ونتق الله في الوطن والمواطن”.

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