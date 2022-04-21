قال نائب رئيس الحكومة ، خالد الأسطى، إن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقدته الحكومة ا

قال نائب رئيس الحكومة ، خالد الأسطى، إن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقدته الحكومة اليوم الخميس، في مدينة سبها، شكَّل لجنتين وزاريتين؛ الأولى بشأن الميزانية العامة ،برئاسة نائب رئيس الوزراء وبعضوية وزراء المالية والكهرباء والدفاع وشؤون المرأة والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، والثانية بشأن مشاكل الحدود وتقييم الموقف الحالي ،برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية وشؤون الهجرة غير الشرعية.

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