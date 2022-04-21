يعتزم سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مناقشة البيئة السياسية وا

يعتزم سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مناقشة البيئة السياسية والاقتصادية الراهنة لليبيا مع جمعية رجال الأعمال الأميركية – الليبية وأعضائها.

وقال نورلاند، في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، إنه يريد “التركيز على الحاجة للحفاظ على الاستقرار، وهو ما قد يشير إليه استئناف إنتاج النفط والإدارة الشفافة للعائدات، والعودة إلى خطط للانتخابات الوطنية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها”.

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