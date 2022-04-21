عاجل > مستندات تحصلت عليها #المرصد : ديوان المحاسبة يطالب النائب العام بتجميد حس

عاجل > مستندات تحصلت عليها #المرصد : ديوان المحاسبة يطالب النائب العام بتجميد حساب شركة الميدان بمصرف الجمهورية .

مستند : الشركة حصّلت 16.8 مليون دينار من وزارة الداخلية سنة 2021 مقابل توريد سيارات اطفاء سنة 2016 .

مستند : وزارة الدفاع تسعى لدفع نفس المبلغ مرة أخرى لهذه الشركة مقابل نفس السيارات التي تحمل نفس الارقام التسلسلية .

مستند : هناك شبهة أن تكون كل هذه التوريدات وهمية أساسًا أو سبق سدادها سنة 2016 .

مستند : نفس الأوراق التي حصلت بها الشركة مبلغ 16.8 مليون من وزارة الداخلية تسعى للتحصيل بها من وزارة الدفاع .

مستند : ديوان المحاسبة طلب من مصرف الجمهورية تجميد مبلغ 31.08 مليون دينار بحساب الشركة فيما بدا بأنها تحصلت على الدفعة مرة اخرى من وزارة الدفاع .

مصادرنا : شركة الميدان يملكها شخص يدعى صلاح الجهاني مرتبط بعضو جماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع مستشار الصديق الكبير . #ليبيا