أكدت الشركة القابضة للاتصالات بدء العمل على إعادة خدمات الاتصالات، عقب انهيار بر

أكدت الشركة القابضة للاتصالات بدء العمل على إعادة خدمات الاتصالات، عقب انهيار برج الاتصالات الرئيسي في مدينة الزاوية جراء العاصفة الرملية التي شهدتها المنطقة الغربية ، و أوضحت الشركة القابضة للاتصالات، أن فريق طوارئ ميداني جرى تشكيله للوقوف على مجريات عمليات الصيانة، واستعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، إلى حين تشييد برج جديد يتماشى مع الخطط المستقبلية التي تهدف لها الشركة خلال الأعوام القادمة.

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