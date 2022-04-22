الانقسام السياسي في #ليبيا وعودة ظهور الإدارات الموازية يجبر العديد من منشآت اله

الانقسام السياسي في #ليبيا وعودة ظهور الإدارات الموازية يجبر العديد من منشآت الهيدروكربون إلى الإغلاق
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