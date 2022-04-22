التحذير البحري للصيادين: ريح شلوق نشط على الساحل من البريقة إلى درنة يتحول إلى ش

التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح شلوق نشط على الساحل من البريقة إلى درنة يتحول إلى شرش مساء اليوم على ساحل الخليج تصل سرعته إلى (25) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الجمعة 2022/04/20 الساعة 11:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الجمعة 2022/04/21 الساعة 23:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية