التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح شلوق نشط على الساحل من البريقة إلى درنة يتحول إلى شرش مساء اليوم على ساحل الخليج تصل سرعته إلى (25) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الجمعة 2022/04/20 الساعة 11:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الجمعة 2022/04/21 الساعة 23:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين: ريح شلوق نشط على الساحل من البريقة إلى درنة يتحول إلى ش
التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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