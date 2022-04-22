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المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا قد تصل على بعض المناطق إلى (60) كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية مع ارتفاع في درجات الحرارة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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