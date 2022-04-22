المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليو

المركز الوطني للأرصاد الجوية: أجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا قد تصل على بعض المناطق إلى (60) كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية مع ارتفاع في درجات الحرارة.

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