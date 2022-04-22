أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية، أن حصة ليبيا في عدد الحجاج الليب

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية، أن حصة ليبيا في عدد الحجاج الليبيين لهذا العام 1443 هجري 2022 ميلادي، ستكون 3531 حاجا، يمثلون 45% من نسبة الحجاج الليبيين في السنوات الماضية، والبالغ عددهم سبعة آلاف حاج. وأكدت الهيئة حرصها على البدء في ترتيبات الحجاج الليبيين مبكرا من خلال ستة فروع وستة تنسيقيات، وستكون الخطوة الأولى بفرز الأعمار الأقل من (65) عاما بما يتفق وشروط وزارة الحج السعودية.

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