قام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بزيارة إلى مطار سبها الدولي للاطلاع على سي

قام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بزيارة إلى مطار سبها الدولي للاطلاع على سير العمل به. وقال رئيس الحكومة في هذا الصدد إن “تطوير المطارات الرئيسية وتطوير الطرق المؤدية لها من أولويات الحكومة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين. لا يجب أن يفكر المواطن الليبي في كيفية الوصول من مدينة إلى أخرى، ليبيا بلد كبير ويجب أن تربطه مواصلات سريعة ومنتظمة وغير مكلفة”.

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