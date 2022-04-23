خبر | مديرية أمن #صبراتة تعلن القبض على مشعوذ ومعه 3 أشخاص كانوا يحفرون في باحة منزل يملكه أحدهم و يمارسون طقوس لإزهاق روح واحد منهم لتقديمه كقربان لاستخراج كنز من باطن الأرض ‼️ . #المرصد #ليبيا ( بيان )
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
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