خبر | مديرية أمن #صبراتة تعلن القبض على مشعوذ ومعه 3 أشخاص كانوا يحفرون في باحة منزل يملكه أحدهم و يمارسون طقوس لإزهاق روح واحد منهم لتقديمه كقربان لاستخراج كنز من باطن الأرض ‼️ . #المرصد #ليبيا ( بيان )









