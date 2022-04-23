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حقق صالح اصميده لاعب المنتخب الوطني الليبي السابق الرقم القياسي لأكبر اللاعبين س

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حقق صالح اصميده لاعب المنتخب الوطني الليبي السابق الرقم القياسي لأكبر اللاعبين سنًا في تاريخ الكرة الليبية، بمسيرة رياضية طويلة مع العديد من الأندية الليبية.
تعرف معنا على هذه المسيرة، ووجه رسالة لعميد لاعبي الدوري الليبي لكرة القدم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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