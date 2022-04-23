نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (2022/04/23 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني الى شلوق ســرعته تتراوح مـــا بين (05 – 15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة لأحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح على ساحل مصراتة وسرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء تكاثر لسحب بداية من مساء اليوم.

• الريح شلوق بشكل عام ويكون متغير الاتجاه احيانا على ساحل شحات ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل البريقة ودرنة.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.