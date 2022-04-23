نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت (2022/04/23 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني الى شلوق ســرعته تتراوح مـــا بين (05 – 15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة لأحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح على ساحل مصراتة وسرت.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء تكاثر لسحب بداية من مساء اليوم.
• الريح شلوق بشكل عام ويكون متغير الاتجاه احيانا على ساحل شحات ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل البريقة ودرنة.
• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
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