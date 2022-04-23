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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة ،خلال زيارة لديوان وزارة الدا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة ،خلال زيارة لديوان وزارة الداخلية ،ظهر اليوم السبت ،تعليماته لوزارة الداخلية بضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي مدينة الزاوية ليلة البارحة ،واتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية تجاه مثل هذه الأحداث، وضرورة أن تقدم وزارة الداخلية موقفا تفصيليا حول هذه الحادثة والمتسببين فيها والإجراءات المتخذة حيالهم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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