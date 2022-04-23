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زار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال تواجده في مدينة الجفرة، اليوم السبت؛ ا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

زار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال تواجده في مدينة الجفرة، اليوم السبت؛ المجلس البلدي بالمدينة، وذلك للاضطلاع على احتياجات المدينة، وبحث سبل تلبيتها.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية “إن باشاغا زار المجمع الإداري بالجفرة، وأثنى على محافظة أهل المدينة على المجمع ،بالرغم من الصراعات التي شهدتها ليبيا” ، مؤكدا أن المجمع جاهز لاستقبال الموظفين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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