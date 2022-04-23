تدقيق #المرصد | وفاة 8 معتمرين من #ليبيا بسبب حادث سير في #السعودية .. ماصحة ال

تدقيق #المرصد | وفاة 8 معتمرين من #ليبيا بسبب حادث سير في #السعودية .. ماصحة الخبر ؟ 👇🏻

🛑 الخبر : وفاة 8 معتمرين ليبيين واصابة 43 آخرين في حادث سير بين مكة والمدينة . صحة الخبر : كاذب❌

مصدر الخبر الكاذب : صفحات ليبية📱 الخبر الصحيح : وفاة 8 معتمرين مصريين واصابة آخرين في الحادث ✅. مصدر التدقيق 🔍 : تصريح رئاسة اتحاد الجالية المصرية بالسعودية لصحيفة الوفد . #ليبيا #AlmarsadCheck