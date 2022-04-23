أطلعت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، وزيري الدولة بوزارة الخارجية ال

أطلعت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، وزيري الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر وأندرياس ميكايليس، على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة للجنة المسار الدستوري التي تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.

واتفقت ويليامز مع وزيري الدولة الألمانيين، خلال لقائها بهما، على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات وفق إطار دستوري متين وزمني ثابت.

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