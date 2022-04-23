أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن اقتنائها ناقلة النفط الخام الجديدة و

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن اقتنائها ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة “أنوار طرابلس” يوم أمس الجمعة ضمن خطتها لتطوير أسطولها البحري.

وأوضحت الشركة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن الناقلة انتهت صناعتها في شهر مارس الماضي بكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنها الناقلة الرابعة التي تنضم حديثاً إلى أسطولها البحري خلال عامين.

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