دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد

24 / 04 / 2022 وخلال اليومين القادمين

طقس معتدل علي اغلب مناطق ليبيا نتيجة المرتفع الجوي المتواجد شمال ليبيا , بينما تكون الرياح نشطة علي أغلب مناطق الجنوب الغربي من هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين ( 23 – 28 ) مْ ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 31 – 38 ) مْ.

والله اعلم