عاجل

يخوض ممثلا كرة القدم الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد، اليوم الأحد على تمام الساع

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يخوض ممثلا كرة القدم الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد، اليوم الأحد على تمام الساعة العاشرة مساء، لقاء الحسم في إياب مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويحتضن ملعب بنينا بمدينة بنغازي اللقاء الذي سيتولى إدارته طاقم تحكيم دولي من الجزائر بقيادة “مصطفى غربال ” بمساعدة المساعد الأول “مقران قراري” ومساعد ثانٍ “عبد الحق تشالي” وحكم رابع “لهلو بيراهام” من الجزائر.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك