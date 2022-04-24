يخوض ممثلا كرة القدم الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد، اليوم الأحد على تمام الساع

يخوض ممثلا كرة القدم الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد، اليوم الأحد على تمام الساعة العاشرة مساء، لقاء الحسم في إياب مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويحتضن ملعب بنينا بمدينة بنغازي اللقاء الذي سيتولى إدارته طاقم تحكيم دولي من الجزائر بقيادة “مصطفى غربال ” بمساعدة المساعد الأول “مقران قراري” ومساعد ثانٍ “عبد الحق تشالي” وحكم رابع “لهلو بيراهام” من الجزائر.

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