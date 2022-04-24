أقامت ليبيا دعوى قضائية، ضد شركة عقارية بريطانية لاسترجاع قطع أثرية ليبية مسروقة يعود تاريخها إلى ألفي عام. وتضم القطع أعمدة موجودة في حديقة وندسور جريت بارك، التي تشرف عليها الشركة، نيابة عن الملكة إليزابيث. وذكرت المصادر أن ليبيا تسعى لإعادة الآثار للموقع القديم بآثار لبدة بشكل ودي مبدئيا، إلا أنه في حالة استحالة ذلك؛ ستتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أو الدخول في نزاع قضائي.

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