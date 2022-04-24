أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، باستمرار الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة، تحسبًا لفيروس كورونا.

وحذر المركز، في تقريره الوبائي الأسبوعي، من أنه رغم انخفاض الحالات الموجبة، فإن تراجع عدد الاختبارات إلى أقل من 100 اختبار لكل 100 ألف مواطن يقلل من قدرته على صد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

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