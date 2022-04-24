طالب رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا”، خلال لقائه بأهالي منطقة الهلال النفطي، بضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات مالية شفافة.

كما شدد خلال كلمته على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون، مؤكداً تواصله مع عدة أطراف محلية و دولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات والاحتفاظ بها في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية.

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