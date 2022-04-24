صور | باشاآغا ونائبيه علي القطراني وسالم الزادمة وعدد من وزراء حكومتهم يفطرون في منزل النائب فتح الله السعيطي في منطقة سلطان بحضور عدد من أعيان وشخصيات المنطقة عقب جولتهم في المناطق النفطية. #ليبيا #المرصد